Perioada neagra pentru Real Madrid in Euroliga de baschet. Spaniolii au cedat al doilea meci consecutiv, dupa ce au debutat cu 4 victorii in campionat - VIDEO

Real Madrid a cedat dramatic, scor 83 la 90, in fata celor de la Maccabi Tel Aviv. Spaniolii au inceput bine partida si s-au impus in primul sfert cu 30 la 22. Gazdele insa au revenit pana la pauza mare si conduceau cu 47 la 42. Scenariul s-a repetat si in jumatatea a doua. Maccabi a invins si a repurtat cea de-a patra victorie in sezon.

Lider autoritar in Euroliga de baschet este TSKA Moscova. Rusii au trecut de spaniolii de la Valencia, scor 94 la 67. Gazdele au dominat cap-coada partida si nu au cedat niciun sfert.