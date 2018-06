Peru a jucat primul meci la Campionatul Mondial dupa o pauza de 36 de ani. Sud-americanii au cedat in fata Danemarcei, scor 0 la 1 - VIDEO

Peruvienii au jucat ofensiv in meciul de la Saransk si au ratat numeroase ocazii. Aproape de pauza, Cueva a fost faultat in careu, arbitrul a mers sa priveasca video cu reluarea si a dictat penalty.

Acelasi Cueva a executat lovitura, dar a ratat-o. Danezii au reusit sa inscrie, in minutul 59, prin Yussuf Poulsen, acesta fiind si singurul gol al partidei. Astfel, in grupa C, Danemarca si Franta au cate 3 puncte la activ.

Tot aseara, in grupa D, Croatia a invins Nigeria cu 2 la 0. Autogolul lui Etebo si reusita lui Modric, din penalty, au decis duelul. Tot in aceasta grupa, Argentina si Islanda au remizat ieri, scor 1 la 1.