Peste 20 de mii de oameni au venit sa-si ia adio de la Davide Astori, fotbalistul decedat recent. Suporterii echipei Fiorentina si jucatori renumiti au venit sa-l conduca, pe ultimul drum

Cu fulare si steaguri, dar si cu tricouri a lui Astori, fanii au aplaudat minute in sir, la basilica Santa Croce, unde a fost adus sicriul cu trupul fotbalistului. Prezenti la funeralii au fost mai multi jucatori renumiti, printre care si cei de la Juventus. Davide Astori a murit in somn, duminica, in varsta de 31 de ani, in camera sa de hotel, suferind un stop cardiac.