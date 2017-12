Peste 200 de sportivi din toata tara au luptat la o noua editie a campionatului Moldovei de jiu-jitsu, versiunea randori - VIDEO

213 sportivi din 15 cluburi din Chisinau, Tiraspol, Ungheni si alte localitati, au iesit pe tatami, in lupta pentru medalii. Dornici sa se remarce si in viitor sa reprezinte Moldova la turneele internationale. Campionatul de jiu-jitsu s-a desfasurat in versiunea randori, care permite aruncarile, dar si procedeele de durere si strangulare, atat in pozitia initiala de lupta, cat si la sol. Alexandru Babii este campion european si detinator al medaliei de bronz la Campionatul Mondial de jiu-jitsu brazilian. Astazi, el a cucerit lejer aurul.

Alexandru BABII, SPORTIV: “In finala am decis sa-mi aleg o tactica corecta, deoarece am luptat cu un adversar, care a pus accent pe tehnica aruncarilor.”

Vlad Lascu a castigat medalia de aur la categoria de pana la 60 de kilograme, varsta 16-17 ani.

Vlad LASCU, SPORTIV: “Practic jiu-jitsu fighting. Randori nu este stilul meu deloc. Pentru mine, a fost ceva nou si chiar mi-a placut.”

Vladislav Mastac nu a avut rivali, in categoria de pana la 100 de kilograme, varsta 13-16 ani.

Vladislav MASTAC, SPORTIV: “Am asteptat mult lupta mea. Am avut emotii doar inainte de lupta.”

Si cei mici si-au demonstrat fortele, la campionat.

Samira RANGU, SPORTIVA: “Pentru mine, a fost cam grea lupta, dar faceam ceea ce stiu si ceea ce imi place. ”

Stanislav OCHISOR, SPORTIV: “Campionatul mi-a dat experienta.”

Copiii unui club din Ungheni au cucerit 13 medalii.

Ion LAZAR, ANTRENOR: “Copiii s-au aratat foarte bine. Am muncit zi de zi si munca s-a demonstrat.”

Cei mai buni sportivi vor avea ocazia sa evolueze la Campionatul European de jiu-jitsu, ce avea loc la Lisabona, intre 15 si 22 ianuarie.

Roman BABII, PRESEDINTE FEDERATIA DE JIU-JITSU DIN MOLDOVA: “Avem planuri mari pentru anul urmator. Planificam sa evoluam la turneele organizatiilor de top.”