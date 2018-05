Petra Kvitova a triumfat la Madrid. Sportiva ceha a trecut in trei seturi in finala turneului din Spania de Kiki Bertens - VIDEO

Petra Kvitova s-a impus cu 2 la 1 in fata olandezei Kiki Bertens in finala turneului de la Madrid. Primul set a fost unul echilibrat, iar sportiva din Cehia a reusit sa-si adjudece actul de debut abia la tie-break.

Bertens a revenit in setul 2. Olandeza s-a impus cu 6 la 4 si a trimis partida in decisiv. In actul final, numarul 10 mondial nu si-a permis pasul gresit si a inchis partida la 6 la 3.

A fost al treilea titlu la Madrid pentru Petra Kvitova. Sportiva din Cehia s-a impus la 4 turnee in 2018 si este cea mai in forma jucatoare la momentul actual.