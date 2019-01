Petra Kvitova s-a calificat pentru prima data in cariera in finala de la Australian Open. Cehoaica a invins-o pe americanca Danielle Collins - VIDEO

Petra Kvitova s-a calificat pentru prima data in cariera in finala de la Australian Open. Cehoaica a invins-o in aceasta dimineata pe americanca Danielle Collins, in doar doua seturi. Paralel, Naomi Osaka a trecut de cealalta reprezentanta a Cehiei, Karolina Pliskova si a urcat pe primul loc in clasamentul provizoriu al WTA.