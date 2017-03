Pilotii moldoveni cuceresc Romania. Trei tineri de la Magdacesti au ocupat primul loc la un Campionat de Jeep Trial la Ramnicu Valcea - VIDEO

Vladimir Ursu, Andrei Musteata si Oleg Varzari au participat in acest weekend pentru prima oara la Campionatul de Jeep Trial din Romania. Debutul de peste hotare a fost unul impresionant. Baietii de la Magdacesti au reusit sa ocupe primul loc.

Vladimir URSU, PILOT “Pentru mine personal, traseul nu mi-a partu deloc greu. Nu am avut emotii. Am fost calmi si am facut ceea ce stim a face si ceea ce trebuia sa facem.”

Concurenta a fost una acerba. In cele doua zile de concurs au participat peste 60 de echipaje, iar pilotii nostri au fost singurii oaspeti de peste hotare din cadrul competitiei.







Andrei MUSTEATA, COPILOT “Cel mai dificil prapastia care era de 30-40 de metri in jos. Vedeam doar varfurile la copaci. Acest sport este un sport imbolnavitor, doarece te urci in masina si nu mai vrei sa cobori. Nu te mai gandesti cati bani cheltui, cati nervii cheltui pentru aceste masini, cand se strica pe traseu.”

Oleg VARZARI, COPILOT “Ne-am gandit sa mai realizam ceva nou, sa vedem si in Romania ce inseamna Campionatul de Offroad si Trial. Ne-am dus sa vedem care sunt cerintele acolo.”

Motorul masinii cu care au participat baietii este unic in Republica Moldova.

Vladimir URSU, PILOT “Un motor de 4500 cm cubi, pe benzina. Este de origine din Emirate.”

Cat despre pretul masinii...

Vladimir URSU, PILOT “Bolidul a costat in mediu la vreo 10 mii de euro. Intretinerea unui asemenea bolid, daca sa vorbim lunar, costa in jur de 5000-6000 de lei.”

Pilotii isi vor continua evolutia in Romania. In aprilie, baietii din Magdacesti vor participa la urmatoarea etapa de Jeep Trial, care se va desfasura la Sighisoara.