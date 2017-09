Pilotul german Sebastian Vettel a abandonat cursa de Formula 1 din Singapore, dupa un accident petrecut chiar la start. Rivalul sau, Lewis HAmilton, a castigat cursa - VIDEO

Pe traseul udat de ploaie, Raikkonen a atins bolidul lui Verstappen si l-a lovit imediat pe coechipierul de la Ferrari, Vettel. Toti trei au abandonat cursa, reusind sa faca inca o victima - Fernando Alonso, lovit si el, de Verstappen.

Inceputul catastrofal pentru unii, a fost cu noroc pentru altii. Lewis Hamilton, de la Mercedes, care pornea abia al 5-lea, a iesit pe prima pozitie si a dominat autoritar.

Britanicul a obtinut victoria cu numarul 60 a carierei si deja se gandeste la un nou titlu.

Daniel Ricciardo, de la Red Bull, si Valtteri Bottas, de la Mercedes, au completat podiumul. Dupa cursa din Singapore, Hamilton are un avans considerabil, de 28 de puncte, in fata lui Vettel, in clasamentul general. Pana la finalul sezonului de Formula 1, mai sunt 6 curse.

Urmatoarea va avea loc in Malaezia, pe 1 octombrie.