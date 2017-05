Pittsburgh, in semifinalele ligii nord-americane de hochei. Pinguinii au castigat meciul decisiv cu Washington - VIDEO

Doua dintre favoritele sezonului in NHL, Pittsburgh si Washington au dus seria pana in meciul 7. Rusii Ovechkin, Kuznetsov si Orlov nu si-au mai ajutat echipa de aceasta data, insa. Capitals a gazduit partida de aseara si a incasat gol in repriza secunda. A marcat Rust. Washington a atacat cu forte mari, apoi, insa a avut ghinion teribil. Hocheistii de la Pittsburgh au stiut sa profite de greselele din apararea adversa. Hornqvist a inscris pentru 2 la 0.

Pittsburgh Penguins s-a calificat in semifinalele play-off-ului Cupei Stanley. Tot acolo a ajuns si Anaheim. Aceasta a batut formatia Edmonton, la fel in meciul decisiv, cu 2 la 1.

Anaheim va juca in semifinale cu Nashville, iar Pittsburgh va da piept cu Ottawa.