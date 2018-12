Pleiada judocanilor moldoveni a facut spectacol la campionatul national. In a doua zi a turneului, cei mai buni sportivi din categoria seniori au luptat pentru medalii - VIDEO

Peste 150 de judocani de top, printre care numerosi medaliati la turnee internationale, au iesit, astazi, pe tatami. Petru Pelivan s-a impus in categoria sa de greutate, de pana la 73 de kilograme. In finala, acesta l-a invins printr-un ippon pe Ion Nacu.





Petru PELIVAN, JUDOCAN: “ Uneori e mai bine sa faci deodata ippon, pentru ca, dupa ce arunca waza-ari, cazi in aparare. ”

Iar Vadim Zaharia a devenit campion in categoria de pana la 66 de kilograme. In duelul decisiv, s-a impus in fata lui Andrian Chirjanovschi.





Vadim ZAHARIA, JUDOCAN: “ Lupta finala a fost un pic dificila, fiindca adversarul e de la liceul sportiv. Are practica multa, experienta. ”

Si la fete au fost lupte mai rapide si mai incinse. Cristina Budescu a devenit campioana in limitele categoriei de 52 de kilograme.





Cristina BUDESCU, JUDOCAN: “ Lupta se poate desfasura diferit, dar cel mai important e sa fie victorie. A fost o lupta foarte grea, pentru ca demult nu m-am antrenat. ”

Valeriu DUMINICA, SECRETARUL GENERAL AL FEDERATIEI DE JUDO DIN MOLDOVA: “ E un concurs foarte puternic, cu lupte ambitioase, la nivel. ”

Cei mai buni judocani au obtinut medalii, diplome si premii banesti. Ieri, in prima zi a Campionatului Moldovei, au concurat sportivii din categoria cadeti.