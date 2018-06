Ploaia nu le-a incurcat sa joace. Voleibalistele din Moldova si-au testat fortele la etapa a doua a campionatului national de volei de plaja - VIDEO

14 echipe au jucat ieri si astazi in etapa a doua a campionatului, in parcul Valea Morilor din capitala. Desi timpul de afara nu a fost tocmai potrivit pentru volei de plaja, fetele au dat totul pentru victorie si calificarea in etapa finala.

Ecaterina ARABADJI, VOLEIBALISTA: “Competitiile de volei de plaja se desfasoara, uneori, si cand ploua torential. Turneele internationale nu se anuleaza din acest motiv, asa ca noi jucam, nu ne e frica de ploaie. Cel mai important e sa nu fie mingile ude, cineva sa le stearga. ”

Maria IDJILOVA, VOLEIBALISTA: “Voleiul de plaja se caracterizeaza prin soare, temperaturi inalte, dar, sincer, imi place mai mult sa joc pe un timp ca cel de astazi. Nu obosesc repede. ”

8 echipe s-au calificat in etapa finala a competitiei. Castigatoarea turului preliminar si marea favorita a competitiei este perechea surorilor Polina Voleanina/Maria Idjilov. Fetele vor incerca sa cucereasca titlul pentru a 3-a oara la rand.

Polina VOLEANINA, VOLEIBALISTA: “Voleiul de plaja este un sport in care niciodata nu trebuie sa dai mainile in jos. Trebuie sa joci la suta de procente, in fiecare meci. ”

Peste cateva saptamani, Maria Idjilov va pleca in Statele Unite, unde va studia la un colegiu din Florida si va juca pentru echipa de volei in sala de acolo.

Maria IDJILOV, VOLEIBALISTA: “Am vorbit cu antrenorul meu din America. Mi-a trimis deja un program, in care intra exercitii in sala de forta, dar si cu mingea clasica. Antrenorul are dorinta de victorii. ”

Etapa finala a Campionatului Moldovei la volei de plaja se va desfasura intre 6 si 8 iulie, la fel in parcul Valea Morilor.