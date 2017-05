Ploaie de goluri in Campionatul Italiei. AS Roma a invins clar rivala AC Milan, scor 4 la 1, chiar pe San Siro - VIDEO

AS Roma a invins clar rivala AC Milan, scor 4 la 1, chiar pe San Siro. Edin Dzeko a reusit dubla in 20 de minute, stabilind scorul primei reprize.

In partea secunda, AC Milan a incercat revenirea si a inscris o data. Imediat, fostul atacant al milanezilor, El Shaarawy, a marcat din pasa aceluiasi Dzeko.

In minutul 86, gazdele au ramas in 10 oameni, dupa ce Paletta a vazut cartonasul rosu. De Rossi a inchis tabela de marcaj un minut mai tarziu, marcand din penalty. Astfel, AS Roma ocupa locul 2 in Campionatul Italiei. Meciul weekend-ului a fost disputa dintre Lazio si Sampdoria. Trupa lui Simone Inzaghi s-a impus cu scorul uluitor de 7 la 3. Gazdele au deblocat tabela de marcaj inca in minutul 2, iar pana la pauza scorul era deja de 5 la 1.

In partea secunda Lazio a mai inscris de doua ori, iar Immobile a reusit dubla.

Oaspetii au incercat revenirea, insa cele doua goluri inscrise pe final nu au contat pentru rezultat. S-a incheiat 7 la 3, iar Lazio, dupa victoria de ieri, ocupa locul 4 in Seria A, cu 70 de puncte acumulate.