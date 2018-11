Ploaie de goluri la meciul dintre Aston Villa si Nottingham Forrest. Dupa doar 15 minute, tabela arata scorul de 2 la 2. Nebunia s-a mentinut pe tot parcursul meciului - VIDEO

Lupta fara compromis intre Aston Villa si Nottingham Forrest. Echipele au facut adevarat spectacol, marcand impreuna tocmai 10 goluri. Oaspetii au inceput furibund partida, iar in minutul 6 deja conduceau cu scorul de 2 la 0, gratie golurilor lui Grabban si Carvalho.

Gazdele au raspus rapid prin tanara vedeta, Abraham. Englezul a marcat mai intai in minutul 11, iar peste 2 minute a reusit dubla. In minutul 22, Nottingham a revenit la carma partidei, prin golul lui Matty Cash. Insa acelasi Abraham a readus egalitatea pe tabela in minutul 35.

Dupa pauza, oaspetii din nou preiau initiativa, Joe Lolley si-a trecut numele pe lista marcatorilor printr-o executie fantistica. Insa, acelasi Abraham l-a invins pentru a 4-a oara pe Costel Pantilimon. Pentru prima data in cariera, tanarul atacant a reusit sa marcheze 4 goluri intr-un singur meci.

In minutul 75, El Ghazi a marcat pentru 5 la 4. Spre dezamagirea tribunelor, Aston Villa nu a condus prea mult timp. In mintul 82, Graban a restabilit egalitatea pe tabela. Englezul s-a remarcat prin faptul ca a inscris primul si ultimul gol al meciului.

Dupa 19 etape, ambele echipe sunt in carti pentru calificarea in Premier League. Nottingham Forrest se alfa pe locul 6, in timp ce Aston Villa, cu doua trepte mai jos.