Poate fi golul sezonului, in Anglia. Un jucator al echipei Liverpool a marcat cu un sut senzational - VIDEO

La finalul primei reprize, Emre Can s-a dus in careul gazdelor si a incercat o executie de exceptie. A reusit-o, iar golul de toata frumusetea a fost singurul in meciul dintre Liverpool si Watford, scor 1 la 0. Cormoranii ocupa locul 3 in campionat, cu 69 de puncte. Aceasta pozitie califica direct in grupele Ligii Campionilor.