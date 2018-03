Poate fi golul sezonului, in Italia. Atacantul echipei Lazio, Immobile, a marcat cu o executie uimitoare, in meciul cu formatia moldoveanului Artur Ionita, Cagliari - VIDEO

Faza s-a produs in al 5-lea minut de prelungiri. Ciro Immobile, aflat cu spatele la poarta, a lovit mingea cu calcaiul si a trimis-o in plasa portii. A fost golul care a stabilit scorul final al meciului Cagliari-Lazio, 2 la 2. Pentru echipa gazda, moldoveanul Artur Ionita a jucat 66 de minute si a primit un cartonas galben. Intre timp, noul lider in Campionatul Italiei este Juventus. Batrana Doamna a invins-o pe Udinese, scor 2 la 0. Dybala a inscris din lovitura libera.

Dupa pauza, Dybala a inscris inca o data. Juventus urca pe primul loc, cu 71 de puncte. Napoli are cu un punct mai putin, dar si un meci mai mult jucat. Napoletanii au remizat cu Inter, aseara, scor 0 la 0. Intr-o alta partida, AC Milan a batut-o pe Genoa cu 1 la 0. Andre Silva a inscris golul in prelungiri. AC Milan se afla pe pozitia a 6-a, in Serie A.