Poli Iasi, cu moldoveanul Denis Rusu in poarta, o incurca pe FCSB, in lupta pentru titlu. Iesenii i-au invins cu 1 la 0 pe ros-albastrii - VIDEO

CSM Poli Iasi nu avea nici o victorie in play-off, pana la partida de aseara. In meciul cu FCSB, iesenii s-au aparat bine, iar in poarta a fost moldoveanul Denis Rusu. Echipa gazda a avut ocazii mai mari, dar in minutul 74 a ramas in zece oameni.

Qaka a primit al doilea cartonas galben pentru un fault si a fost trimis la cabine de arbitru. Chiar si asa, Iasi a dat lovitura, pe final. Andrei Cristea a marcat, in minutul 89, golul victoriei mult asteptate de fanii ieseni.

Esecul de aseara o poate costa titlul pe FCSB. Echipa antrenata de Nicolae Dica ramane pe locul 2 in Campionatul Romaniei, cu 43 de puncte. Lidera CFR Cluj are 44 de puncte. Pana la finalul competitiei mai sunt 2 etape.