Poli Iasi, echipa moldoveanului Denis Rusu, a invins-o pe Dinamo Bucuresti - VIDEO

Poli Iasi a dominat meciul cu Dinamo Bucuresti. Sin si Flores au ratat ocazii bune de gol, in debutul partidei. In minutul 38, Flores a gasit cheia spre poarta oaspetilor si a deschis scorul.

Antrenorul dinamovistilor, Florin Bratu s-a certat cu capitanul echipei, Dan Nistor, iar la pauza l-a schimbat. Jucatorul a fost surprins in spatele portii, cu ochii in telefonul mobil. Dinamo a jucat modest, dar a avut o sansa imensa de egalare. In minutul 82, Hanca a ratat incredibil din 7 metri.

Astfel, Poli Iasi s-a impus cu 1 la 0, iar portarul moldovean Denis Rusu a bifat un nou meci fara gol primit. Poli are 14 puncte acumulate. Cu unul mai mult are Sepsi, care a remizat in meciul de aseara cu Voluntari, scor 1 la 1.

Lidera Campionatului Romaniei este FCSB, cu 15 puncte, dar si cu un meci rezerva.