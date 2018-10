Polonia si-a aparat titlul de campioana mondiala la volei. A invins clar Brazilia, in marea finala. Unul din jucatorii polonezi a acumulat 24 de puncte - VIDEO

Nationala Poloniei s-a intalnit din nou cu rivala sa, in finala mondiala, cum s-a intamplat si acum 4 ani. Brazilienii au fost dornici de revansa, insa nici de aceasta data nu au reusit sa tina pasul cu formatia europeana.

Starul meciului, jucat in orasul italian Torino, a fost Bartosz Kurek, care a acumulat 24 de puncte. Polonezii s-au impus categoric, scor 28 la 26, 25 la 20 si 25 la 23, si si-au aparat titlul de campioni ai lumii.

Polonia a devenit pentru a treia oara campioana mondiala. Brazilia are si ea 3 trofee, in palmares. In meciul pentru bronz, echipa Statelor Unite a invins-o pe Serbia cu 3 la 1 la seturi.