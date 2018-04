Portarul Denis Rusu are ambitii mari cu CSM Poli Iasi pentru care joaca din februarie. Ce planuri are moldoveanul la noua sa echipa - VIDEO

Ii place la noua echipa si creste impreuna cu ea. Portarul moldovean Denis Rusu are ambitii mari cu CSM Poli Iasi pentru care joaca din februarie. De jumatate de an, el s-a mutat in Romania cu toata familia. Intr-un interviu pentru PRO TV, Denis a povestit cum e la Iasi, ce-i place acolo si ce planuri are.