Portarul moldovean Denis Rusu va juca la CSM Poli Iasi inca 2 sezoane. Fostul goalkeeper al echipei Zimbru si-a prelungit contractul.

Rusu a venit ieri la primul antrenament al formatiei inainte de startul noului sezon. Prezent la reunirea echipei a fost si celalalt portar moldovean, Alexei Koselev, despre care se vehiculeaza in presa ca ar putea parasi clubul.

In sezonul precedent, Koselev a jucat in 15 meciuri pentru Iasi, iar Rusu - in 10 partide. Singura victorie in play-off, iesenii au obtinut-o in fata gruparii FCSB, scor 1 la 0, meci in care Denis Rusu a fost in poarta.