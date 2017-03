Portarul moldovean Nicolae Calancea si-a ajutat echipa sa se califice in play-off-ul Campionatului Romaniei. CSU Craiova a invins cu 1 la 0 formatia Gaz Metan - VIDEO

Atat CS U Craiova, cat si Gaz Metan Medias aveau sanse la calificarea in play-off-ul Ligii 1. Echipa gazda, insa, l-a avut in poarta pe moldoveanul Nicolae Calancea, care a salvat mai multe suturi periculoase ale oaspetilor. Craiova a lovit decisiv in minutul 62. Bancu a marcat cu un sut formidabil de la marginea careului.

S-a incheiat 1 la 0, iar Gaz Metan va evolua in play-out. De cealalta parte, oltenii s-au calificat in play-off si au sarbatorit performanta pe teren, iar apoi si in vestiare.



Tot aseara, Dinamo Bucuresti, fara moldoveanul Dan Spataru in lot, s-a impus pe terenul gruparii Pandurii, scor 2 la 0. Nemec a inscris in prima repriza, iar Nistor a reusit o bijuterie de gol, pe finalul partidei.

Dinamo merge in play-off. De bucurie, jucatorii au dat buzna la conferinta de presa a antrenorului Cosmin Contra.

Inca un meci de ieri, cel dintre CFR Cluj si Viitorul Constanta, s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 la 0. Ambele echipe sunt calificate in play-off.