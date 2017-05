Portarul moldovean Nicolae Calancea si echipa CS U Craiova au ratat calificarea in finala Cupei Romaniei - VIDEO

Ilfovenii s-au calificat gratie victoriei din prima partida, scor 1 la 0. In meciul de aseara, cele mai mare ocazii le-au irosit cei de la Craiova, prin Burlacu. In finala Cupei Romaniei, FC Voluntari va juca impotriva echipei Astra Giurgiu. Partida va avea loc la Ploiesti, pe 27 mai. Astra a cucerit acest trofeu o data, in anul 2014, in timp ce ilfovenii vor evolua in premiera, in finala.