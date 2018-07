Portugalia este noua campioana europeana la juniori. Lusitanii au trecut de Italia in ultimul act al competitiei, dupa un meci decis in prelungiri - VIDEO

Portuglia a castigat Campionatul European la juniori, dupa o victorie dramatica, scor 4 la 3, in fata Italiei. Lusitanii au iesit in avantaj in prelungirile primei reprize, iar in minutul 72 au facut 2 la 0.

Portughezii deja se gandeau la titlu, insa italienii au revenit fabulos. Intrat in repriza secunda, Moise Kean, atacantul lui Juventus a inscris de doua ori in 2 minute si a trimis partida in prelungiri.

In prelungiri, scenariul s-a repetat. Portugalia a preluat din nou conducerea, insa italienii au anulat avantajul lusitanilor. Imediat, Correia a marcat golul victoriei pentru Portugalia. Este al patrulea titlu continental pentru Portugalia in categoria de varsta de pana la 19 ani.