Portugalia lui Ronaldo, eliminata de la Campionatul Mondial din Rusia: Cavani a inscris o dubla. Uruguay o va intalni pe Franta in sferturile de finala

FINAL DE MECI! Uruguay trimite acasa Portugalia! Final de Mondial pentru echipa lui Ronaldo! Cavani este eroul meciului, reusind cele doua goluri ale sud-americanilor!

Uruguay va intalni Franta in sferturi! Francezii i-au eliminat pe Messi si ai lui cu 4-3.

Min 90+4. Primul cartonas galben al meciului este primit de Ronaldo pentru proteste. Portughezul ar urma sa rateze sferturile de finala daca echipa lui s-ar califica.

Min 90. O lovitura de la distanta a lui Ronaldo. Nicio sansa pentru starul portughez, care rateaza sutul

Min 89. O minge care il cauta pe Cristiano Ronaldo, insa apararea Uruguay-ului nu lasa niciun balon amenintator sa ajunga in apropierea portii lui Muslera

Min 86. Centrare buna a lui Quaresma, insa niciun coechipier nu este in zona in care ajunge balonul

Min 83. Pericol in careul uruguayan! Apararea este acolo si reuseste sa evite marcarea golului egalizator al portughezilor

Min 77. Corner pentru Portugalia, insa Guerrero trimite peste poarta balonul centrat de Quaresma

Min 71. Probleme pentru Cavani! Acesta este ajutat de Cristiano Ronaldo sa iasa din teren! Uruguayanul este inlocuit de Stuani

Min 70. Ratare uriasa a lui Fernando Silva!

Min 65. Faza periculoasa a portughezilor, insa apararea uruguayana este acolo si respinge balonul din fata portii aparate de Muslera

Min 62. GOOOL URUGUAY! Cavani reuseste dubla cu un sut superb si nu-i da nicio sansa lui Rui Patricio!

Min 55. GOOOL PORTUGALIA! Pepe marcheaza dupa o preluare cu capul a pasei lui Guerreiro! Este al saselea sau gol in tricoul nationalei

Min 46. Incepe repriza a doua! Nicio schimbare in cele doua echipe!

PAUZA

Min 45+2. Cavani incearca o lovitura decisiva spre poarta portughezilor, insa balonul ajunge in plasa laterala

Min 45+1. Muslera prinde un balon trimis de Joao Mario catre Pepe

Min 35. O noua constructie buna a Uruguay-ului, insa Cavani nu ajunge la timp la minge

Min 32. Cristiano Ronaldo executa o lovitura libera, insa loveste zidul, iar apararea celor din Uruguay respinge balonul din suprafata periculoasa

Min 26. Lovitura libera pentru Portugalia! Executa Carvahlo, insa niciun coechipier nu ajunge la balonul trimis de el spre careul advers

Min 22. Lovitura libera executata de Suarez! Uruguayanul trimite mingea spre poarta, insa Rui Patricio este acolo si reuseste sa prinda balonul

Min 19. Guedes trimite o pasa periculoasa in careul uruguayan, insa Gimenez respinge cu o lovitura de cap

Min 17. Incercari de patrundere in careul sud-american ale portughezilor, insa apararea Uruguay-ului nu cedeaza

Min 14. Luis Suarez scapa in careul portughez, insa nu reuseste sutul pe poarta, fiind blocat de apararea adversa

Min 7. GOOOL URUGUAY! Edinson Cavani marcheaza cu o lovitura de cap dupa o centrare incredibila a lui Suarez!

Min 6. Ocazie pentru Portugalia! Ronaldo trimite spre poarta, dar balonul ajunge in bratele lui Muslera

Min 5. Corner pentru Uruguay! Torreira trimite in careu, insa Ronaldo este acolo si respinge balonul

Min 2. Atac al Portugaliei! Bernardo Silva trimite peste poarta

Min 1. Start in cea de-a doua partida din optimile Cupei Mondiale din Rusia! Echipa castigatoare da peste Franta in sferturi!

Uruguay: 1. Fernando Muslera - 22. Martin Caceres, 2. Jose Gimenez, 3. Diego Godin (capitan), 17. Diego Laxalt - 8. Nahitan Nandez, 15. Matias Vecino, 14. Lucas Torreira, 6. Rodrigo Bentancur, - 9. Luis Suarez, 21. Edinson Cavani. Selectioner: Oscar Washington Tabarez.

Rezerve: 12. Martin Campana, 23. Martin Silva - 4. Guillermo Varela, 19. Sebastian Coates, 13. Gaston Da Silva, 16. Maximiliano Pereira, 5. Carlos Sanchez, 7. Cristian Rodriguez, 10. Giorgian De Arrascaeta, 18. Maximiliano Gomez, 11. Cristhian Stuani, 20. Jonathan Urretaviscaya.

Portugalia: 1. Rui Patricio - 15. Ricardo Pereira, 3. Pepe, 6. Jose Fonte, 5. Raphael Guerreiro - 11. Bernardo Silva, 14. William Carvalho, 23. Adrien Silva, 10. Joao Mario - 17. Goncalo Guedes, 7. Cristiano Ronaldo (capitan). Selectioner: Fernando Santos.

Rezerve: 12. Anthony Lopes, 22. Beto - 21. Cedric Soares, 2. Bruno Alves, 13. Ruben Dias, 19. Mario Rui, 4. Manuel Fernandes, 16. Bruno Fernandes, 20. Ricardo Quaresma, 8. Joao Moutinho, 18. Gelson Martins, 9. Andre Silva.

Uruguay si Portugalia, doua echipe pragmatice, dificil de invins, conduse de atacanti de marca si de antrenori ''veterani'', se vor infrunta sambata, de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, pe Stadionul Fist din Soci.

Sud-americanii au castigat toate meciurile din grupa si sunt singura echipa fara gol primit in Rusia.

Portugalia a facut doua egaluri, cu Spania si Iranul, obtinand o victorie in fata Marocului.

Fernando Santos, 63 de ani, inginer electrician de profesie, se afla la a doua sa Cupa Mondiala, dupa ce a calificat Grecia in optimi in urma cu patru ani, iar in urma cu doi ani a cucerit titlul european cu Seleccao.

Oscar Tabarez (71 ani), fost profesor, se afla la a patra Cupa Mondiala cu Uruguayul, a treia consecutiva, si are in palmares un titlu continental cu ''celestii'', Copa America in 2011.

Cristiano Ronaldo a marcat 85 de goluri in 153 de aparitii pentru echipa nationala a Portugaliei.

Luis Suarez are 53 de goluri in 101 selectii in cariera sa presarata cu momente controversate.

Uruguayul are doar doi jucatori din lot care evolueaza in campionatul intern, fundasul Guillermo Varela si mijlocasul Cristian Rodriguez, ambii la Penarol.

sapte componenti ai nationalei portugheze s-au nascut in alte tari, Anthony Lopes, Raphael Guerreiro, Adrien Silva in Franta, Pepe in Brazilia, Cedric in Germania, William Carvalho in Angola, iar Gelson Martins in Insulele Capului Verde.

Portugalia a pierdut doar unul din cele 27 de meciuri oficiale jucate sub comanda lui Fernando Santos, din septembrie 2014.

Oscar Tabarez pregateste selectionata Uruguayului de 12 ani, in 2010 a terminat pe locul patru, iar in 2014 echipa a pierdut in optimi. in 1990, sub conducerea sa, Uruguayul s-a oprit de asemenea in optimi.

Uruguayul a cucerit de doua ori trofeul, in 1930 si 1950, in timp ce pentru Portugalia cea mai buna performanta a fost locul al treilea in 1966 silocul patru in 2010.

Cele doua echipe s-au infruntat de doua ori, ultima oara in 1972, lusitanii obtinand o victorie, in timp ce celalalt meci s-a terminat la egalitate.