Portughezii, prea buni pentru echipa noastra. Nationala Moldovei de rugby a pierdut meciul cu lusitanii: "Am luptat pana la sfarsit" - VIDEO

Nationala Moldovei a inceput tare partida de la Anenii Noi si a marcat un eseu, prin Mihai Gheorghies. Portugalia, insa, a reactionat rapid si, mai intai, a transformat o lovitura de pedeapsa, iar apoi a inscris si un eseu. Dupa pauza, lusitanii au dominat, timp de cateva minute, fiind mai agili si mai organizati. Oaspetii au reusit doua eseuri, iar scorul a devenit de 22 la 5.

Rugbistii moldoveni nu au renuntat la lupta si au marcat un eseu, prin Alexandru Colev. Ultimul cuvant, insa, le-a apartinut portughezilor, care au inscris si au castigat partida, scor 29 la 10.

Alexandru COLEV, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: "Am muncit, am luptat pana la sfarsit. Ce am putut, am facut."

Sergiu MOROSAN, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: "La noi, a mers foarte bine gramada ordonata. Nu a mers, insa, jocul larg. Avem probleme. Nu ocupam tot terenul."

Salvador VASSALO, RUGBIST NATIONALA PORTUGALIEI: "Respectul nostru pentu Moldova. Ati jucat foarte bine, aveti o echipa puternica fizic. O echipa mare, cu care e greu sa joci."

Nationala Moldovei a suferit 4 infrangeri in 4 meciuri, in cadrul turneului Rugby Europe 2018, si ramane pe ultimul loc in grupa. Haiducii urmeaza sa joace inca o partida, cu reprezentativa Cehiei, pe 21 aprilie, in deplasare.

Alexandru COLEV, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: "Ridicam capul sus. Batem nationala Cehiei, suta la suta."

Portugalia a castigat toate cele 4 meciuri si conduce grupa.