Povestea continua. Wayne Rooney a revenit la Everton cu un gol de senzatie. A marcat de la 35 de metri intr-un meci amical - VIDEO

Rooney si-a anuntat intoarcerea la Everton dupa 13 ani pentrecuti la Manchester United cu o reusita de poveste. Everton a disputat un meci amical cu formatia kenyana Gor Mahia si s-a impus cu 2 la 1. Pentru englezi, Dowell a marcat golul victoriei.

Intr-un alt amical disputat ieri, Arsenal Londra a trecut lejer de FC Sydney, scor 2 la 0. Lacazette, atacantul francez venit la formatia engleza in aceasta vara, a avut parte de un debut cu noroc. A marcat in primul sau meci. 53 de milioane de euro a platit Arsenal pentru transferul lui Lacazette. Tunarii debuteaza in Premier League pe 11 august.