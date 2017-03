Povestea frumoasa din Cupa Angliei a echipei din liga a 5-a a luat sfarsit. Lincoln City a fost invinsa clar de granzii de la Arsenal Londra, scor 5 la 0 - VIDEO

Povestea frumoasa din Cupa Angliei a echipei din liga a 5-a a luat sfarsit. Lincoln City a fost invinsa clar de granzii de la Arsenal Londra, scor 5 la 0. Totusi, tunarii au avut emotii in prima repriza, reusind sa deblocheze tabela de marcaj abia in prelungirile primei parti. Dupa pauza, Giroud a dublat avantajul gazdelor.

In minutul 58 un fundas al celor de la Lincoln a inscris in propria poarta. Sanchez a marcat cel mai frumos gol al meciului. Scorul final a fost stabilit de Ramsey.

Succesul cu numarul 200 le-a adus tunarilor calificarea in semifinalele Cupei Angliei. In penultimul act al competitiei este si Manchester City. Cetatenii s-au impus in deplasare contra celor de la Middlesbrough, scor 2 la 0. Silva si Aguero au marcat. Luni se va disputa cel mai asteptat meci din sferturile Cupei Angliei dintre Chelsea si Manchester United.