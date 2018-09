Prapastie intre Cristiano Ronaldo si restul jucatorilor din Italia, la capitolul salarii. Starul portughez al lui Juventus este lider absolut - incaseaza 31 de milioane de euro pe an - VIDEO

Unul dintre cele mai importante ziare sportive din Italia a publicat lista salariilor jucatorilor celor 20 de cluburi din Serie A. Mijlocasul echipei Cagliari, Artur Ionita, incaseaza 600 de mii de euro pe an. Totodata, noul jucator al formatiei Torino, Vitalie Damascan, are un salariu anual de 60 de mii de euro – cel mai mic in cadrul primei echipe.

Recordul absolut ii apartine lui Cristiano Ronaldo, de la Juventus. Portughezul, care nu a marcat nici un gol in primele 3 etape de campionat, va incasa 31 de milioane de euro pe an.

Spre comparatie, tot lotul de jucatori ai campioanei Moldovei Sheriff Tiraspol valoreaza circa 12 milioane de euro. In topul salariilor din Serie A, Ronaldo este urmat la mare distanta de Gonzalo Higuain, de la AC Milan, care va primi anual 9,5 milioane de euro, si Dybala, cu un venit de 7 milioane.