Pregatiti de unul dintre cele mai grele meciuri din ultimii ani. Sheriff joaca, pe terenul echipei Legia Varsovia, in play-off-ul Europa League - VIDEO

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: “Vrem să arătăm, mâine, că în Moldova se joacă un fotbal bun, iar Sheriff are o echipă de calitate, care trebuie să joace în grupele Europa League. ”



Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: “Înfruntăm o echipă mare, un oraş şi un stadion mare. Cunoaştem cu toţii istoria acestei echipe, istoria fotbalistică fiind foarte importantă. Noi vom încerca să ne facem jocul.”



Sheriff s-a antrenat, aseara, pe terenul stadionului echipei Legia, care are peste 30 de mii de locuri. In meciul de astazi, pentru viespi ar putea juca si brazilianul Jairo da Silva, mijlocasul ofensiv imprumutat de la gruparea greaca PAOK. Capitanul Sheriff-ului nu se asteapta la o partida usoara.



Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: “Legia este, desigur, marea favorită în acest meci, însă, presiunea e pe ambele echipe.”





Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: “Legia este o echipă care se apără bine, dar şi atacă bine, cu mai mulţi jucători. Pentru noi, este important să fim atenţi la aceste aspecte.”



Antrenorul echipei Legia spune ca a studiat-o bine pe Sheriff.



Jacek MAGIERA, ANTRENOR LEGIA VARSOVIA: “Este o echipă solidă, căreia îî place să joace în atac, dar se simte bine şi pe contraatac.”



Si considera ca cel mai periculos jucator de la Sheriff este…



Jacek MAGIERA, ANTRENOR LEGIA VARSOVIA: “Badibanga – un jucător rapid, activ, care îşi schimbă poziţia, îi place să controleze mingea.”



Legia Varsovia, care are 12 titluri de campioana a Poloniei in palmares, a evoluat de mai multe ori in Liga Campionilor, reusind sa ajunga de doua ori pana in sferturi si o data pana in semifinale. Meciul dintre Legia si Sheriff va incepe la ora 21 si 45 de minute. Returul de la Tiraspol este programat pentru 24 august.

Echipa, care se va impune, va juca in grupele turneului Europa League.