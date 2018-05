Pregatiti sa produca una dintre cele mai mari surprize in istoria NHL. Las Vegas, echipa fondata anul trecut, este la o victorie distanta de calificarea in finala - VIDEO

Las Vegas Golden Knights, revelatia sezonului in NHL, a inceput in forta meciul cu Winnipeg Jets. Karlsson a deblocat tabela de scor in minutul 3. Oaspetii au egalat dupa pauza, prin Laine, insa au primit un raspuns rapid – Nosek a inscris si i-a readus in avantaj pe cavalerii de aur.

Winnipeg nu a vrut sa cedeze, iar Myers a egalat scorul, in repriza a treia. Totusi, Las Vegas a smuls victoria. Smith a lovit decisiv pentru 3 la 2.

Las Vegas conduce seria meciurilor din semifinale cu 3 la 1 si mai are nevoie de o victorie pentru a se califica in ultimul act al Cupei Stanley. Este prima echipa din istorie care, in primul sezon de la fondare, a ajuns atat de departe, in play-off.