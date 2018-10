Pregatiti sa-si distruga adversarii, in ring. Cei mai buni luptatori de la noi, dar si din Franta, Cehia sau Romania sunt gata de o noua Gala K1 de la Chisinau - VIDEO

Vitalie Matei a ajuns la lupta pentru centura de campion KOK. In categoria de greutate usoara, sportivul nostru va da piept cu romanul Andrei Leustean.

Vitalie MATEI, LUPTATOR K1 MOLDOVA: "A muncit foarte mult pentru asta. Au fost cazaturi, ne-am ridicat si am mers mai departe. Cred ca se merita si ziua de maine o sa fie interesanta pentru toti."

Andrei LEUSTEAN, LUPTATOR K1 ROMANIA: "Cu o victorie prin knockout as inchide gura la toata lumea, dar eu o sa intru sa lupt, sa dau tot ce pot. "

Moldoveanca Nadeja Cantir, campioana in categoria de pana la 48 de kilograme, o va avea de infruntat pe ucraineanca Anna Avakova, intr-un superfight.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE K1 MOLDOVA: "Fiecare lupta este foarte responsabila si foarte importanta. Vreau sa fiu numarul 1."

Show total se asteapta in cadrul FEA World Grand Prix, categoria grea, in care vor concura 4 dintre cei mai buni luptatori din lume. In semifinale, francezul Daniel Lentie va da piept cu ucraineanul Tsotne Rogava, iar cehul Tomas Hron il va intalni pe Roman Kryklia, si el din Ucraina.

Tomas HRON, LUPTATOR K1 CEHIA: "Nu e usor. Toti sunt adversari puternici. In ring e diferit, nu e ca la antrenament, dar sper sa fiu in finala."

Gala K1 va avea loc maine, la Sala Polivalenta din capitala. Vor fi 18 lupte in total, in care vor concura 13 moldoveni.