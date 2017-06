Preliminarii CM 2018. Romania a cedat cu 1 la 3 in fata Poloniei - VIDEO

Romania a cedat cu 1 la 3 in fata Poloniei. Ca si in primul meci, Lewandowski le-a dat batai de cap tricolorilor. A reusit un hat-trick.

Lewandowski a inscris de 5 ori in cele doua meciuri cu Romania. Pentru trupa lui Daum a marcat Stancu.

Dupa infrangerea cu Polonia, Romania e la 4 puncte de locul 2. Tot ieri, Germania s-a distrat in meciul cu San Marino, invingand cu 7 la 0. Wagner a fost eroul meciului. Atacantul de la Hoffenheim a inscris de 3 ori.

Germania are doar victorii in cele 6 partide disputate. Tot ieri, Scotia si Anglia au remizat, scor 2 la 2. Chiar daca oaspetii au deschis scorul, scotienii au intors rezultatul in doar 3 minute. Griffiths a reusit dubla, marcand doua goluri trase la indigo in minutele 87 si 90.

Harry Kane si-a salvat echipa de la infrangere. A inscris in minutul 93, dupa o gafa a defensivei gazdelor.

Anglia este lider in grupa F cu 14 puncte, in timp ce Scotia este pe locul 4.