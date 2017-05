Premiati, dupa un sezon istoric. Alexandru Gatcan a fost desemnat cel mai pretios jucator al echipei Rostov la finalul stagiunii - VIDEO

Capitan al formatiei, Gatcan a fost unul din oamenii de baza in primul sezon al lui Rostov in Liga Campionilor. Echipa rusa a reusit sa o invinga pe Bayern Munchen cu 3 la 2, in faza grupelor. Rostov a evoluat apoi in Europa League, unde a ajuns pana in optimi. Gatcan a inregistrat o acuratete a paselor de circa 76 la suta, in meciurile pentru club, in sezonul incheiat.