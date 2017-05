Premiera istorica in fotbal. La Campionatul European feminin sub 17 ani, a fost testat un nou sistem al seriei loviturilor de departajare - VIDEO

Germania a executat primul penalty, apoi Norvegia a avut doua lovituri, dupa care nemtoaicele au tras de doua ori si asa mai departe. La final, Germania s-a impus cu 3 la 2 si s-a calificat in finala europeanului sub 17 ani. In ultimul act, ea va da piept cu Spania.

Noua metoda a executarii penalty-urilor a fost introdusa in fotbal pentru a reduce avantajul psihologic pe care il are echipa care bate prima lovitura. Metoda este, deocamdata, in regim de testare, asa ca nu se stie daca ea va fi aplicata si la turneele de seniori.