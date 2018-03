Premiera istorica la Gala KOK care va avea loc la Chisinau: pentru prima oara va fi pusa in joc centura in divizia feminina la K1. Moldoveanca Nadejda Cantir e gata de lupta cea mare - VIDEO

Nadejda Cantir va incerca pe 24 martie sa cucereasca centura de campioana in cadrul Galei KOK. Moldoveanca o va intalni in una dintre cele mai importante lupte ale serii pe Esma Hasshass. Cantir si Hasshass s-au mai intalnit o data in ring. Atunci olandeza a invins luptatoarea din Moldova, dupa decizia arbitrilor. Nadejda spune ca este pregatita sa-si ia revansa.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE MOLDOVA: "Aceasta centura va ramane la noi in Moldova si centura va fi a mea. Aceasta lupta vreau s-o dedic tuturor femeilor din intreaga lume si vreau sa spun ca femeile sunt foarte puternice."

Andrei GROSU, ANTRENOR: "Stim ca Esma la fel isi doreste victoria. Respectiv, va fi o confruntare dinter doi titani ai sportului feminin."

De curand, sportiva de 26 ani a devenit si antrenoare. Nadejda Cantir pregateste urmatoarea generatie de luptatoare din Moldova.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE MOLDOVA: "Impreuna cu ele invat si eu greselile mele si le invat si pe ele sa fie puternice, sa aiba o tehnica foarte buna si, de ce nu, sa ajunga si ele in ringul in care lupt si eu."

"Am mai intalnit antrenori tineri, nu doar in acest sport, dar care nu aveau atata experienta, insa la aceasta varsta sa fii campion este foarte fain."

Lupta dintre Nadejda Cantir si Esma Hasshass se va desfasura pe 24 martie, la Sala Polivalenta din capitala.

Este pentru prima oara cand in cadrul unei gale KOK va fi pusa in joc o centura in divizia feminina.