Premiera pentru baschetul moldovenesc. O echipa de la noi participa la Euroliga de baschet pentru tineret - VIDEO

Pentru prima oara, formatia Admirals din Moldova, participa la Euroliga de baschet pentru tineret, competitie organizata in randul adolescentilor din intreaga Europa. Echipa noastra evolueaza in categoria de varsta de pana la 14 ani. In prima etapa, care s-a desfasurat la Sankt-Petersburg, la sfarsitul anului trecut, tinerii nostri au reusit 2 victorii in 5 meciuri.

Nicolai MORARI, ANTRENOR ADMIRALS: "Sa obtinem un punct in ultimele secunde a primului meci a fost foarte placut. A fost foarte important pentru baieti, pentru ca ei au inteles ca pot concura la un asemenea nivel."

Eugeniu POSTOLACHE, ANTRENOR SECUND: "Trebuie sa ne castigam reputatia de la 0. Pe arena internationala, nu s-au auzit prea multe despre Moldova, putini stiu despre ea."

In cea de-a doua etapa, Admirals va intalni 5 echipe, printre care legendara formatia TSKA Moscova. Antrenorul crede ca gruparea noastra poate da lovitura.

Nicolai MORARI, ANTRENOR ADMIRALS U14: "Este o provocare pentru ei, deoarece aici, in Moldova, nivelul baschetului este destul de bun, dar trebuie sa aspiram la obiective mai inalte."

Si jucatorii cred intr-un succes istoric impotriva rusilor de la TSKA.

Lukas STANKEVICI, BASCHETBALIST ADMIRALS U14: "Sunt foarte puternici, dar sper sa invingem. Trebuie doar sa jucam ca o adevarata echipa, iar atunci vom reusi totul."

Maxim ILIES, BASCHETBALIST ADMIRALS U14: "Ma asteptam ca adversarii vor fi mult mai puternici. S-a dovedit ca suntem la un nivel, avem sanse."

Etapa a doua din Euroliga de baschet pentru tineret se va disputa la Minsk in perioada 25-28 ianuarie. Admirals va disputa primul meci maine.