Premiera pentru Radu Albot, la Roland Garros. Cel mai bun tenisman moldovean a castigat meciul primului tur al competitiei de Mare Slem de la Paris - VIDEO

Radu Albot, numarul 97 mondial a pierdut primele doua seturi in fata francezului Gregoire Barrere, tenisman clasat pe locul 196 in topul ATP. Albot, insa, a revenit senzational apoi si a jucat formidabil.

Sportivul nostru s-a impus cu 7 la 5 si 6 la 1 si a trimis duelul in set decisiv. Barrere, posesor al unui wild-card la Open-ul Frantei, nu i-a mai tinut piept lui Albot, iar moldoveanul a castigat cu 6 la 2 si s-a calificat in turul secund.

Albot s-a calificat in premiera in turul 2 la Roland Garros. El si-a asigurat deja un premiu de 79 de mii de euro. Urmatorul adversar al lui Albot va fi bosniacul Damir Dzumhur, numarul 30 in topul mondial.