Premiera pentru taekwondo-ul din Moldova. Antrenorii, sefii cluburilor sportive dar si un membru al echipei nationale paralimpice au fost premiati pentru rezultate - VIDEO

Peste 30 de persoane, printre care antrenori, sefi de cluburi sportive si parteneri ai Federatiei de Taekwondo WTF din Moldova s-au ales cu diplome si premii pentru dezvoltarea sportului. Titlul de sportivul anului, insa, va fi decernat incepand cu anul urmator.

Valentin CONEV, VICEPRESEDINTE FEDERATIA DE TAEKWONDO „Cred că la anul vom organiza gala la un nivel mai mai mare, vom desemna şi cei mai buni sportivi.”

Mircea BETIAN, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI „Eu cred ca pe viitor vom invita si sportivii. Speram la rezultate mai bune, atunci ii vom invita pe sportivi.”

In anul 2016, Moldova a organizat mai multe turnee nationale si internationale, iar sportivii nostri au participat la competitii de peste hotare. Astfel, presedintele forului, omul de afaceri Igor Iuzefovici, a investit in federatie peste 700 mii de lei, in timp ce Ministerul Tineretului si Sportului a oferit peste 1 milion de lei.

Ivan FLOREAN, VICEMINISTRUL SPORTULUI „Taekwondo-ul din Republica Moldova se dezvolta cu pasi rapizi. Avem mari sperante pentru viitorul taekwondo-ului. ”

Aseara, a fost premiat si sportivul de mare perspectiva la para-taekwondo, Petru Cataraga. La prima sa experienta la turnee internationale, acesta a ocupat locul 5 la Campionatul European.

Petru CATARAGA, SPORTIV "S-a simtit lipsa de experienta. Sunt multe reguli."

In acest an, Moldova a fost reprezentata, in premiera, la Jocurile Olimpice, la proba taekwondo, de catre Aaron Cook.