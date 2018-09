Presedintele UEFA a anuntat ca Germania a primit dreptul de a gazdui Campionatul European de Fotbal din 2024. 12 membri ai Comitetului Executiv UEFA au votat pentru Germania

12 membri ai Comitetului Executiv UEFA au votat pentru Germania, patru pentru Turcia, iar unul s-a abtinut de la vot. Asadar, meciurile vor avea loc in zece orase germane.

Turneul e programat la 4 ani de la editia aniversara EURO 2020, organizat in 11 tari europene, inclusiv in Romania, pe National Arena. Germania va gazdui Campionatul European pentru a doua oara in istoria sa. Prima data s-a intamplat in 1988. In 2006 Germania a gazduit Cupa Mondiala.