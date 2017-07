Prezentare fastuoasa a jucatorilor de la CSM Poli Iasi. Moldovenii Dan Spataru, Alexei Koselev si coechipierii sai au iesit in fata suporterilor - VIDEO

Portarul Alexei Koselev, mijlocasii Alex Vremea, Dan Spataru si alti noi fotbalisti au participat la ceremonia de prezentare a lotului echipei CSM Poli Iasi, la Gradina Publica Palas. Jucatorii spun ca, in noul sezon, vor fi sa le fure puncte favoritelor Steaua, Dinamo sau CFR.



Dan SPATARU, MIJLOCAS CSM POLI IASI: “Orice meci porneste de la 0 la 0 si cine marcheaza gol acela va castiga. Nu conteaza cu cine joci. Sunt echipe de respectat, dar si noi trebuie sa fim respectati.”

Cosmin FRASINESCU, FUNDAS CSM POLI IASI: “Am incredere in lot. Avem un plus de calitate. Speram sa facem cat mai repede si o echipa, in adevaratul sens al cuvantului.”

In staff-ul tehnic al echipei din Iasi au mai intrat moldovenii Denis Zmeu, Denis Romanenco si Mihai Bodrug. Antrenor este romanul Flavius Stoican, care a pregatit-o, anterior, si pe Zimbru Chisinau.

Flavius STOICAN, ANTRENOR CSM POLI IASI: “Important este ca noi, ca si echipa, sa ne ridicam la pretentiile oamenilor care vin la stadion.”

In prima etapa a Campionatului Romaniei, CSM Poli Iasi va juca, vineri, pe terenul gruparii CS U Craiova.