Prima bomba pe piata transferurilor a fost detonata. Brazilianul Oscar pleaca in iarna la un club din China - VIDEO

Desi detaliile financiare ale transferului nu au fost dezvaluite, presa britanica sustine ca echipa din Shanghai va plati pentru brazilian 60 de milioane de lire sterline, iar salariul jucatorului ar putea ajunge la 470 de mii de euro pe saptamana.

Venit in 2012 la Chelsea, Oscar a marcat 38 de goluri in 203 de partide, insa odata cu venirea lui Antonio Conte la carma echipei in aceasta vara, brazilianul si-a pierdut locul in primul 11.