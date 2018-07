Prima declaratie a lui Badr Hari, dupa ce omul pe care l-a batut in club a murit

Badr Hari s-a deschis pentru prima data in presa despre cel mai sensibil subiect din cariera sa, una foarte controversata atat in ring cat si in afara lui.

Marocanul a vorbit despre perioada in care a stat in inchisoare, dupa ce a batut un om intr-un club, in 2012. Acesta l-a batut pe Koen Everink, un om de afaceri,intr-un club din Amsterdam, dupa ce, spune Badr Hari, acesta s-ar fi dat la iubita lui.

Luptatorul a stat in inchisoare in jur de 1 an, din care 7 luni la rand anul trecut, cea mai grea perioada din viata lui, dupa cum spune chiar Badr. "A fost foarte greu pentru ca a trebuit sa stau departe de fiica mea, dar nu mi-e rusine sa ii spun ca am fost la inchisoare. Desi... sotia mea i-a spus ca sunt plecat la antrenament", a spus Badr Hari.

Acesta a declarat ca, desi il ura pe "grasanul ala mincinos", a suferit cand a aflat ca a murit. "Atunci cand ai de suferit atat de mult din cauza cuiva, acea persoana face parte din viata ta, fie ca vrei sa nu. Cand a murit, am fost socat", a spus Badr.

Sursa: lindanieuws.nl