Prima floare pe care a primit-o maestrul Gheorghe Urschi, astazi, in ziua in care implineste 70 de ani, a fost de la... Laky, cainele politiei de frontiera. Cine a venit sa-i spuna "la multi ani" regelui umorului - VIDEO

Daca anul trecut trecut maestrul a primit in dar un cocos, in acest cum este anul cainelui, Laky, a fost cel care i-a adus prima floare.

Cu un papion prins la gat Laky a oferit un show de exceptie.

Ulterior oaspetii iau cantat la multi ani artistului.

Mai mult maestrul a si dansat.

Fiica lui Gheorhe Urschi spun ca tatal sau a asteptat cu nerabdare aceasta zi.

Lilia URSCHIMai mult, pe 1 aprilie de ziua umorului Gheorghe Urschi a pregatit o surpriza.

Au venit sa-l felicite si baietii de Zebra Show, care nu au ezitat sa faca glume.

Gheorghe Urschi este cunoscut pentru evolutiile sale satirice.

Memorabile sunt si glumele lui Urschi.

Urschi si-a pus tot farmecul si in savuroase comedii, precum “Valeu, valeu, nu turna!”

Gheoghe Urschi s-a retras din scena pe neaseptate in 2011 dupa ce a suferit un atac cerebral. Pentru cei peste 40 de activitate in calitate de actor, regizor si scriitor, el a fost supranumit “regele umorului”. Prietenii si familia si-au amintit de zilele in care Urschi aduna sali pline cu spectatori si era aplaudat minute in sir.