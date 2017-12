Prima infrangere. Romania a cedat in ultimul meci din grupa de la Campionatul Mondial de Handbal in fata Frantei - VIDEO

Dupa 4 victorii consecutive la Campionatul Mondial de Handbal, Romania a cedat in fata vicecampioanei olimpice Franta, scor 17 la 26. Tricolorele au inceput perfect partida si chiar au condus la debut cu 2 la 0. A urmat insa asaltul francezelor care au inscris de 7 ori la rand si au preluat conducerea.

Romania s-a impus in a doua jumatate a partidei, insa avansul urias obtinut in prima repriza a adus victoria francezelor. Esecul de aseara nu a afectat insa clasarea romancelor pe primul loc in grupa A. In optimi, Cristina Neagu si colegele sale vor intalni nationala Cehiei.