Prima medalie pentru Moldova, la Campionatul European de lupte, categoria seniori. Donior Islamov a cucerit bronzul, la greco-romane - VIDEO

In concursul categoriei de greutate de 63 de kilograme, Donior Islamov a luptat pentru medalia de bronz cu croatul Ivan Lizatovic. Moldoveanul a fost condus cu 1 la 0, insa a revenit superb si a intors scorul, cu 2 minute si 19 secunde ramase pana la finalul luptei.

In timpul ramas, Islamov a stat tare pe picioare si nu i-a dat nici o sansa adversarului. Medalia de bronz este prima cucerita de moldoveni la Campionatul European de lupte, ce are loc in orasul rus Kaspiisk.

Tara noastra este reprezentata la turneu de alti 13 sportivi. Campion european in categoria de 63 de kilograme a devenit romanul Mihai Radu Mihut, care l-a batut, in finala, pe norvegianul Stig-Andre Berge. 11 ani nu mai cucerise Romania o medalie de aur la europene, la lupte greco-romane.

Berge il oprise, in semifinale, pe Donior Islamov.