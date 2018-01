Prima reactie a Simonei Halep dupa ce a pierdut finala Australian Open. ”Am plans, dar acum zambesc”

Simona Halep a jucat împotriva Carolinei Wozniacki un meci extraordinar, unde spectatorii au putut admira calitatea jocului celor două adversare.



Simona Halep a ajuns în permieră în finala de la Australian Open, unde a fost învinsă de Caroline Wozniacki cu 6-7, 6-3, 4-6.

Atunci când a fost invitată să ia cuvântul, Simona a fost aplaudată de spectatorii din tribună pe care i-a fascinat cu jocul său.



„Încă pot să zâmbesc. Este în regulă. Am plâns, dar acum zâmbesc. Nu îmi este uşor să vorbesc acum. Vreau, în primul rând, s-o felicit pe Carolina pentru acest turneu. Vreau să-l felicit şi pe tatăl tău pentru tot ceea ce a realizat pentru tine. A fost un turneu bun pentru mine, deşi m-am accidentat încă din primul tur. Mă bucur că am ajuns în finală. Am vrut să câştig, însă Caroline a fost mai bună ca mine. Vreau să mulţumesc echipei mele care a lucrat intens şi vreau să mulţumesc şi familiei mele, dar şi oamenilor de acasă. Sper ca a patra oară să fie cu noroc. Întotdeauna este plăcut să joc în faţa voastră şi sper să ne revedem anul viitor, tot aici”, este prima reacţie a Simonei Halep imediat după înfrângerea suferită în faţa danezei Caroline Wozniacki