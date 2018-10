Prima victorie a nationalei Italiei, intr-un meci oficial, din octombrie 2017. Italienii au invins Polonia cu unu la zero, in Liga Natiunilor - VIDEO

Jorginho si Insigne au nimerit cate o data bara transversala, in prima repriza a meciului jucat in Polonia. Italia a obtinut, totusi, ce si-a dorit, in prelungiri. Dupa un corner, a inscris Biraghi. 1 la 0 si Squadra Azzurra este la prima victorie cu Roberto Mancini antrenor. Polonia va ramane pe ultimul loc in grupa sa si va retrograda in Liga B a turneului.

In acelasi timp, Rusia este tot mai aproape de promovarea in esalonul superior al Ligii Natiunilor UEFA. Echipa lui Stanislav Cherchesov a castigat meciul cu Turcia, scor 2 la 0. Rusii conduc grupa, cu 7 puncte. In Liga C, in grupa a patra, Romania a remizat cu Serbia, scor 0 la 0.

Romanii au jucat o repriza in zece oameni, dupa eliminarea lui Gabi Tamas. Sarbii conduc grupa, cu 8 puncte, Muntenegru are 7 puncte, iar Romania – 6.

In continuare, va prezentam rezultatele tuturor meciurilor de aseara, din Liga Natiunilor.

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA A

POLONIA – ITALIA 0:1

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA B

RUSIA – TURCIA 2:0

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA C

ROMÂNIA – SERBIA 0:0

LITUANIA – MUNTENEGRU 1:4

ISRAEL – ALBANIA 2:0

LIGA NAȚIUNILOR UEFA LIGA D

AZERBAIDJAN – MALTA 1:1

INSULELE FEROE – KOSOVO 1:1