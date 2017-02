Prima victorie in 6 etape. Liverpool a batut-o pe Tottenham. Eroul care a reusit o dubla in 2 minute - VIDEO

Wijnaldum i-a oferit o pasa splendida lui Mane si atacantul senegalez a inscris primul gol. Liverpool a continuat sa terorizeze apararea oaspetilor si Mane a mai dat o lovitura.

Liverpool a avut si alte ocazii mari la poarta londonezilor, insa scorul a ramas neschimbat pana la final, 2 la 0. O faza amuzanta s-a produs la o lovitura libera a oaspetilor. Mijlocasul lui Liverpool, Coutinho, s-a asezat in genunchi in spatele coechipierior pentru ca Eriksen sa nu suteze pe sub zid.

Dupa victoria de aseara, cormoranii se afla pe locul 4 in campionat, cu 49 de puncte, iar, pe podium, Tottenham si Arsenal au cate 50 de puncte. Tot aseara, Manchester United a batut, acasa, gruparea Watford, scor 2 la 0. Mata a inscris un gol la capatul unei combinatii de poveste a diavolilor rosii.

Martial a punctat si el, in repriza secunda. Manchester United ocupa a 6-a pozitie in Premier League, cu 48 de puncte acumulate.