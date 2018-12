Primele declaratii dupa accidentarea Cristinei Neagu: “Ma doare foarte tare”

În timpul meciului, căpitanul tricolorelor s-a accidentat la genunchiul şi a ieşit pe targă, fiind trasportată direct la ambulanţă.



Selecţionerul reprezentantei României, Ambros Martin, s-a arătat foarte afectat de accidentarea suferită de Neagu.



“Când joci asemenea meciuri tari trebuie să fii bun în toate situaţiile. Cred că am jucat bine astăzi, în ofensivă am creat multe situaţii. Poate că am fost puţin moi în anumite momente, în prima repriză am avut încredere. Ungaria este o echipă dificilă, jucau fără presiune deoarece nu mai se puteau califica.

Cu toţii am luptat pentru a fi în semifinale. Am calculat doar să depindem de noi, să câştigăm noi. Acum trebuie să aşteptăm.

Toţi ne gândim la Cristina acum. A păţit ceva la genunchi, nu ştim ce s-a întâmplat, lucrurile nu arata prea bine” a spus Ambros Martin după partida, scrie sport.ro.

Şi coechipierele Cristinei Neagu şi-au exprimat părerea de rău faţă de incidentul din timpul partidei.

„Am avut multe situaţii clare pe care nu le-am utilizat şi ne-a costat. Puteam câştiga meciul ăsta. Am avut şi cinci goluri, am fost super motivate, dar meciul are 60 de minute, am făcut foarte multe greşeli. Nu am avut emoţii, dar au fost şi multe faze care puteau fi de partea noastră. Nu au fost. Am ratat mult. Mă doare sufletul pentru Cristina Neagu, sper din tot sufletul să nu fie ceva grav. Mă doare foarte tare. În meci am fost la mâna noastră. Noi trebuia să dăm tot şi să câştigăm, nu să stăm la mâna altora. Vom vedea”, a declarat Crina Pintea.

„Nu ştim ce s-a întâmplat cu Cristina, se pare că i-a fugit genunchiul, poate e ruptură de ligamente, trebuie să aşteptăm să facă RMN şi să vedem ce e cu ea. Se pare că avem o problemă psihică, nu ştiu de ce nu putem să gestionăm meciurile decisive. Nu am avut apărare, ăsta e rezultatul final.

Dacă luăm prima săptămână de la Europene, merităm calificarea, dacă o luăm pe a doua, nu! Vom vedea”, a declarat Eliza Buceschi, la TVR.



„Ne-am luptat până la ultima secundă. Despre Cristina ... Nu cred că a fost un fault fair-play, nu cred că trebuie mers atât de departe pentru niciun rezultat. Cu Cristina, fără ea, România trebuie să meargă mai departe.

Am fost şi obosite, dar a fost un meci de luptă şi de-asta a fost aşa mare discrepanţa între cele două reprize. S-a alergat foarte mult. Aşteptăm următorul meci şi sperăm să ne calificăm”, a spus şi Cristina Laslo.

În minutul 52 al meciului România - Ungaria, la scorul 27-26, Cristina Neagu, 9 goluri până în acel moment, a fost faultată de unguroaica Szimonetta Planeta şi i-a ”fugit” genunchiul drept, fiind scoasă pe targă din teren şi transportată la spital.

În urma rezultatului, România rămâne cu 6 puncte. Ultimul meci al zilei, între Olanda (6 puncte) şi Germania (4), va stabili semifinalistele grupei.

Şi în grupa I se joacă miercuri ultimele meciuri, urmând a fi stabilită şi acolo a doua semifinalistă, în condiţiile în care campioana olimpică Rusia s-a calificat încă de luni.

La CE din Franţa, România a obţinut până acum următoarele rezultate: România – Cehia 31-28 (17-11), România – Germania 29-24 (14-11), Norvegia – România 23-31 (12-18), în grupa preliminară D, România – Olanda 24-29 (10-11), România – Spania 27-25 (10-12) şi România – Ungaria 31-29 (17-17), în grupa principală II.

Meciul pentru locurile 5-6, precum şi semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii duminică, toate la Paris.

Obiectivul echipei României la CE2018 este clasarea pe unul din locurile 1-6.

Echipa României are în palmares o singură medalie continentală, bronz, în 2010, iar la ultima ediţie, în 2016, s-a clasat pe locul 5.

Titlul european este deţinut de Norvegia, care a dispus de Olanda în finala din 2016.