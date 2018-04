Primele imagini cu McGregor dupa eliberare! Unde s-a oprit irlandezul la scurt timp dupa ce a fost prezentat in fata judecatorilor - VIDEO

Conor McGregor a fost eliberat azi-noapte din arest, dupa ce a fost prezentat in fata unui judecator. El a fost nevoit sa plateasca o cautiune in valoare de 50.000 de dolari si va fi judecat in stare de libertate.

Imediat dupa ce a fost lasat sa plece, el a fost nevoit sa se opreasca la un broker specializat si sa achite suma stabilita de judecator.